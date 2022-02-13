بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في موقعة باريس

2022/02/13 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى فرنسا من أجل مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.وشهدت القائمة وجود مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، رغم مشاركته في جزء من الحصة التدريبية الجماعية الأخيرة اليوم، الأحد، وربما يكون قادرًا […]

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