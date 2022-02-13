“العمليات العسكرية مكشوفة”.. نائب سابق يحدد أسباب الخروقات الأمنية

2022/02/13 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد عضو مجلس النواب السابق محمد البلداوي ، الاحد، أسباب الخروقات الأمنية في العراق، داعيا الى اعادة النظر بأساليب محاربة عصابات داعش الارهابية.وقال البلداوي لـوكالة /المعلومة/، إن “سلسلة الخروقات الأمنية في ديالى وصلاح الدين تقف ورائها 6 أسباب هي وجود حواضن للفكر المتطرف بالإضافة الى الطبيعة الجغرافية المعقدة التي توفر ملاذات امنة […]

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