2022/02/13 | 17:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت فكرة الفرع العسكري الجديد في بداية يناير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا مجال لضياع الوقت.. أوكرانيون يهرعون لحيلة الحروب القديمة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا مجال لضياع الوقت.. أوكرانيون يهرعون لحيلة الحروب القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).