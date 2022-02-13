2022/02/13 | 17:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n0evQ2M7EWs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. تظاهرة خريجي الأقسام الطبية أمام مبنی المحافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. تظاهرة خريجي الأقسام الطبية أمام مبنی المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).