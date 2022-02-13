2022/02/13 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من شرطة كربلاء بخصوص “أخبار كاذبة” نشرت في مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من شرطة كربلاء بخصوص “أخبار كاذبة” نشرت في مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).