“المعلومة” تنشر قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان

2022/02/13 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مدرب فريق كرة القدم بنادي مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.وشهدت القائمة وجود مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، رغم مشاركته في جزء من الحصة التدريبية الجماعية الأخيرة اليوم الأحد، وربما يكون قادرًا على التواجد أمام باريس سان جيرمان.[…]

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