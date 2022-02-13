استعدادا لذكرى استشهاد الامام الكاظم.. الاتحادية تعقد مؤتمرا امنيا

2022/02/13 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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عقدت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، مؤتمر أمني للتحضير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري عقد مؤتمر أمني في مقر قيادة الفرقة الثانية في بغداد حضره قائد الفرقة العميد مالك ارشيد جبارة وآمري التشكيلات وضباط ركن الفرقة".

واضافت ان "المؤتمر ناقش الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ٢٥ رجب ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) من خلال استنفار جميع الجهود والإمكانيات وتحقيق افضل مستويات التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة من اجل تأمين الحماية الكاملة للزائرين بهذه المناسبة، والتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة والمواكب الخدمية التي ستسخر جهودها خلال هذه الذكرى".واشارت القيادة الى ان "قائد قوات الشرطة الاتحادية أكد ضمن توجيهاته الصادرة على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة التي ساهمت فيها قواتنا بنجاح هكذا مناسبات موجهاً بضرورة توجيه ومتابعة القطعات وتحديد المسؤوليات والواجبات بشكل واضح ودقيق"، ومؤكدا على "استمرار عمليات الحماية والتأمين قبل واثناء وبعد اداء مراسم الزيارة والعمل على تحقيق افضل انسيابية لحركة الزائرين وتنقلهم فضلاً عن تأمين مواكب العزاء والحسينيات وتوفير الجوانب الخدمية والصحية وانتشار المفارز والسرادق المختصة لهذا الغرض بالإضافة إلى تأمين الطرق وتسخير الجهد الآلي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية في توفير المركبات لنقل الزائرين من وإلى مناطق سكناهم ".

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