شرطة كربلاء تنفي اصطياد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في المحافظة

2022/02/13 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد نفت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت، اليوم الاحد، اصطياد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي نؤكد عدم تسجيل أي حالة اصطياد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة، ندعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والالتزام في المهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".

وافادت المديرية قائلة: "تتحفظ مديرية شرطة كربلاء بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول الترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين ".

واوضحت انه "من أجل إيضاح الصورة المرفقة أكثر نضع أمام الرأي العام الحقيقة ونؤكد أن الصورة تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته قناة bbc وتحديداً في بريطانيا (لندن )".

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