القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما ( ١٣٩) الف حبة بمحافظة المثنى

2022/02/13 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الاعلام الامني، عن القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر( ١٣٩) الف حبة بمحافظة المثنى.وذكرت الخلية في بيان:" ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبكمين محكم القت القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة ضمن محافظة المثنى وبحوزتهما(١٣٩)كيس حبوب مخدرة كل كيس يحتوي على( ١٠٠٠ )حبة نوع (XL)لكزز وبمجموع (١٣٩٠٣١) حبة مخدرة.حيت تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي واتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين./انتهى7

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