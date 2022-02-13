وزير المالية التركي يعلن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب

2022/02/13 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.وذكر وزير المالية التركي في كلمة له اليوم السبت خلال فعالية التعريف بالخطوات الجديدة والإجراءات الرامية لمواجهة التضخم بالبلاد في إطار النموذج الاقتصادي التركي أن نموذج الاقتصاد التركي يقوم على 4 ركائز هي الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، والتصدير.وقال : أن إجمالي الودائع في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي بدأت تركيا بفتحها في كانون الأول الماضي، اقترب من 340 مليار ليرة / كل مئة دولار تساوي 1345 ليرة / .واضاف : إن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ "تحت الوسائد" لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني وانها ستباشر اعتبارا من الاول من الشهر المقبل بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركزا واحدا على الأقل في كل ولاية.واكد وزير المالية أن المواطنين سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة ادخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل وآمن في النظام الاقتصادي من خلال الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريدونه .وأشار إلى أن الآلية تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية.وأكد على أن فتح هذه الحسابات سيتيح للمواطنين في الوقت ذاته تحقيق الأرباح دون مخاطرة وان المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في الآلية الجديدة.وفيما يخص معالجة التضخم قال الوزير التركي "سنواجه يدا بيد الخطوات الساعية لزيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعا لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة التضخم"./انتهى

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