ضمت بنزيما..قائمة الريال في مواجهة باريس

2022/02/13 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تنشر(بغداد اليوم)، الاحد، قائمة ريال مدريد المعدة لمواجهة باريس سان جيرمان المقررة بعد غد الثلاثاء مباراتهما.

وتعد المباراة ضمن دور الستة عشر من ابطال أوروبا للأندية.

وضمت القائمة اللاعب كريم بنزيما المصاب و المبتعد منذ اكثر من اسبوعين عن تشكيلة الميرنگي.

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