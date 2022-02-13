باكستان: رجم رجل حتى الموت بعد مزاعم تتهمه بـ

2022/02/13 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في باكستان اعتقال ما يزيد عن 80 شخصًا، قالت إنهم تورطوا في مقتل رجل انتشرت مزاعم تتهمه بالتجديف و"إهانة القرآن".

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