الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في بغداد

2022/02/13 | 18:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، منتسباً بالدفاع المدني قام بعمل بطولي بإنقاذ طفلة من حادثة حريق في منطقة الشعب.

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وذكر المكتب الأعلامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 شباط 2022)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل المنتسب في الدفاع المدني المفوض (كاظم رحمة عذاب) الذي تمكن الأسبوع الماضي من إنقاذ طفلة بعمر ثلاث سنوات من حريق التهم منزل عائلتها في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، حيث بقيت عالقةً بمفردها في المنزل الذي التهمته النيران".

وأشاد الكاظمي بـ "شجاعة منتسب الدفاع المدني البطل، وتمكنه من إنقاذ الطفلة التي تتمتع الآن بصحة جيدة ووجّه بتكريمه، وأثنى الكاظمي على جهود منتسبي الدفاع المدني وهم يؤدون واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية". واشار البيان انه "حضر اللقاء مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

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