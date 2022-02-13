أنشيلوتي يستدعي بنزيما لمواجهة باريس في دوري الأبطال

2022/02/13 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة باريس سان جيرمان، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي كريم بنزيما، والذي عانى من إصابة خلال مواجهة إلتشي بالليجا ولم يشارك مع الفريق في المباريات الأخيرة، وموقفه غير واضح حتى الآن.

ولأول مرة هذا الموسم، تكون قائمة الفريق كاملة بدون غيابات للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وفويدياس.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، وفيرلاند ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وكامافينجا.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، وماريانو دياز.

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