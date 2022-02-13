الزاملي يؤكد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة والتحرك نحو مقاضاة الارهابيين وتجار المخدرات

2022/02/13 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة والتحرك نحو مقاضاة الارهابيين وتجار المخدرات، فيما دعا النقابة للمشاركة في رسم الاستراتيجية التي يتبعها مجلس النواب في هذه الدورة المتعلقة بتحقيق العدالة ونصرة المظلومين.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال […]

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