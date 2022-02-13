2022/02/13 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ،اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يحدث في أي يوم خلال الأسبوع القادم .

واضاف خلال مقابلة صحفية ان البنتاغون لا يستطيع تحديد الوقت الذي ستبدأ موسكو عملياتها العسكرية على أوكرانيا، غير ان واشنطن باتت على يقين بأن هناك عمل روسي عسكري كبير قائم بما يكفي لتبرير سحب موظفي السفارة الأمريكية من كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).