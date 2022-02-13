تحديد المنافذ الحدودية العراقية التي ستعمل بنظام ’الترانزيت’ خلال أيام

2022/02/13 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، الأحد، خلال لقائه نظيره اللبناني علي حميه، أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، فيما تحدثت المنافذ الحدودية عن اعتماد سبعة منافذ للعمل بنظام “الترانزيت”.وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، (13 شباط 2022)، أنه “حضر اللقاء رئيس …

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