2022/02/13 | 18:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ulh6NLG8BMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تقرر عدم جواز ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تقرر عدم جواز ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).