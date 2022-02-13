الشرطة تنفي إسقاط طائرة مسيّرة تحمل مخدرات في كربلاء

2022/02/13 | 18:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت مديرية شرطة كربلاء، الأحد، تسجيل عملية ضبط طائرة مسيّرة تحمل مخدرات.

وذكر بيان للمديرية، أنّ الخبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، مؤكدًا عدم "تسجيل أي حادث من هذا النوع".

ودعا البيان، ندعو وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والتزام المهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".

وشدد البيان، أنّ "مديرية الشركة تحتفظ بحق الرد القانوني على القناة، أو أي قناة أو صفحة أو شخص يحاول ترويج الأخبار الكاذبة الشائعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".

كما أشار البيان، إلى أنّ الصورة المرفقة مع الخبر تعود إلى عام 2016 وقد نشرتها محطة "بي بي سي"، وتعود إلى حادثة في العاصمة البريطانية لندن.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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