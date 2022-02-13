كييف: زيلينسكي سيتحدث لبايدن في الساعات المقبلة

2022/02/13 | 18:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن ديوان الرئاسة الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن لبحث آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.وأشار سيرغي نيكيفوروف المسؤول الإعلامي في مكتب الرئيس الأوكراني إلى أنه “في الساعات المقبلة سيناقش الرئيس زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن الوضع الأمني والجهود الدبلوماسية الحالية للتهدئة”.

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