ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق بورصات بغداد

2022/02/13 | 18:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، مساء يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت كل من بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، على 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148000 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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