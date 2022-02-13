حزب بارزاني: لم نقدم أي اسم جديد بدلا عن زيباري

2022/02/13 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، انه لم يعلن عن أي اسم جديد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الساعات المقبلة ستشهد حسم هذا الملف داخل الحزب.وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي لم يقدم مرشحاً او اسما جديدا بدلا لهوشيار زيباري الذي استبعدته المحكمة الاتحادية”.وأضاف ان […]

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