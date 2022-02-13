مختص يستعرض أزمات اقتصادية محتملة جراء حرب روسيا-اوكرانيا

2022/02/13 | 18:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرض المهتم بالشأن الاقتصادي انس مرشد اليوم الاحد عدة عوامل قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في حال اندلاع حرب روسيا مع اوكرانيا.

وقال مرشد في تدوينة اطلعت عليها “يس عراق” إن “سيناريو الحرب بين روسيا وأوكرانيا والدور الأمريكي في مساندة أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط والغاز”.

واوضح ان “روسيا تزود أوروبا بنحو 30٪؜ من احتياجاتها النفطية و 34٪؜ من استهلاكها من الغاز”.

وبين ان “التراجع الذي قد يتعرض له الاقتصاد الروسي إذا ما فرضت عليه عقوبات سيؤدي الى توقف خط أنابيب نورد ستريم 2، كذلك قد يتم استبعاد روسيا من شبكة مراسلة نظام سويفت التي يستخدمها 11 ألف بنك في جميع أنحاء العالم من أجل تحويل الأموال بسرعة وأمان”.

واشار الى ان “روسيا أكبر منتج للقمح في العالم، بينما تعد أوكرانيا الرابع عالميا”.

واضاف: “كما انه من المتوقع أن تكون اوكرانيا ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2022

أسعار المعادن ومن ثم جميع المنتجات الصناعية تقريبا ستواجه ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.

حصة روسيا من صادرات النيكل العالمية 49٪؜

والبلاديوم 42 ٪؜

والألمنيوم 25 ٪

والبلاتين 13 ٪

والصلب 7 ٪؜

والنحاس 4 ٪؜

واكمل: “يحذر بعض المحللين البارزين من عدم الاستهانة بتداعيات الأزمة الأوكرانية وتكاليف السلام غير المستقر على الاقتصاد العالمي.”.

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