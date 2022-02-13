وسط تقصير حكومي.. ضغوط كردية لزيادة نسبة الإقليم المالية

2022/02/13 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رجح عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الأحد ، قيام الأحزاب الكردية بممارسة الضغط على الحكومة المركزية لمحاولة زيادة نسبة الإقليم من الاستحقاقات المالية أو باتجاه تصدير كميات اكبر من النفط بطريقة الضغط السياسي.وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “الخلل في البرلمان العراقي والحكومة المركزية اللذان يقران الموازنة وتحديد طريقة صرف الأموال […]

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