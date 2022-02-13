تداعيات القرار الحاسم.. دولة القانون يجدد رأيه: حكومة العراق توافقية لسبب

2022/02/13 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، اليوم الأحد، ان الحكومة المقبلة ستكون توافقية وتشترك بها جميع الأطراف السياسية.

وقال السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك مؤشرات على تقارب بين جميع الأطراف والكتل السياسية الكبيرة في العراق وهذا يعني ان الحكومة المقبلة ستكون توافقية وتشترك بها جميع الأطراف".

وأضاف، أن "هنالك انباء عن توقيع اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري يمهد لتشكيل حكومة توافقية وانهاء الأزمة السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة".

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