بالصور.. الزي الجديد لقوات حفظ القانون

2022/02/13 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صورا تبين الزي الأمني الجديد لقوات حفظ النظام.

وتظهر الصور انتشار قوات حفظ النظام بزيها الجديد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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