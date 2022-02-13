2022/02/13 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل خطيرة..مواطن بصري يوجه مناشدة للجهات المعنية (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل خطيرة.. مواطن بصري يوجه مناشدة للجهات المعنية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل خطيرة.. مواطن بصري يوجه مناشدة للجهات المعنية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).