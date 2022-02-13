التحالف الدولي يكشف تفاصيل التصدي لطائرات مسيّرة في أربيل

2022/02/13 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفاد مصدر من القوات الاستشارية للتحالف الدولي في أربيل، الاحد، برصد طائرات مسيرة هددت القوات المتواجدة في عاصمة إقليم كردستان .وذكر المصدر في حديث لعدد من الصحفيين، انه “في وقت متأخر من ليلة الأمس، رصدت أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية عددا من الطائرات المسيرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض، …

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