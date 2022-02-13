تركيا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى شرق أوكرانيا

2022/02/13 | 18:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أوصت وزارة الخارجية التركية رعاياها بالامتناع عن السفر إلى المناطق الحدودية الشرقية لأوكرانيا ما لم يضطروا لذلك.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنها تتابع الأوضاع الأمنية في أوكرانيا عن قرب، داعية مواطنيها إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لسلامتهم الشخصية، والاتصال بالسفارة التركية في كييف قبل سفرهم الاضطراري إلى المناطق الشرقية.وأضافت: "نوصي مواطنينا بالامتناع عن السفر إلى المناطق الحدودية الشرقية لأوكرانيا ما لم يضطروا إلى ذلك".وكانت عدة دول قد سحبت اعضاء سفاراتها ومواطنيها من اوكرانيا ودول اخرى اتخذت قرارات بمنع مواطنيها من السفر الى اوكرانيا تحسبا من هجوم روسي محتمل على الاراضي الاوكرانية كما تلوح به غالبية الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية ./انتهى

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