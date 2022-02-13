2022/02/13 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا يؤكد انتهاك دونالد ترامب قانون السجلات الرئاسية، مستنده إلى شهادة عدد من مساعديه.وذكرت الصحيفة أن رحلة الصناديق الخمس عشرة التي تضم وثائق – بعضها مصنف “سري للغاية” – بدأت الرحلة من إقامة الرئيس السابق دونالد في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، إلى منشأة آمنة في منطقة […]

ظهرت المقالة سجلات ترامب..



15 صندوقًا تنتهك قانون السرية أولاً على ايرث نيوز.

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