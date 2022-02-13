لماذا يتظاهر الناس بالشاحنات في كندا؟

2022/02/13 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مئات الكنديين التظاهر في العاصمة أوتاوا في يوم العطلة للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بوقف العمل بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

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