التحالف الدولي يكشف تفاصيل التصدي لطائرات مسيّرة في أربيل (صور)

2022/02/13 | 18:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر من القوات الاستشارية للتحالف الدولي في أربيل، الاحد، برصد طائرات مسيرة هددت القوات المتواجدة في عاصمة إقليم كردستان .

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وذكر المصدر في حديث لعدد من الصحفيين بينهم مراسل "ناس" (13 شباط 2022)، انه "في وقت متأخر من ليلة الأمس، رصدت أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية عددا من الطائرات المسيرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض، تطير غربًا، قادمة من منطقة الحدود الشرقية للعراق، وتم اسقاط واحدة من الطائرات ومازالة الجهود الاستخبارية مستمرة".

واضاف انه "تم جلب الطائرة التي تم اسقاطها والآن في الحجز ليتم رفع البصمات والبحث والتحليل".

‌‎واشار الى انه "لن يتم التسامح مع الهجمات ضد المنشآت العراقية والشعب العراقي، ولن يتردد التحالف في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد".

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