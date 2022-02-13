2022/02/13 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن لدى الولايات المتحدة معلومات حول تخطيط روسي لاجتياح أوكرانيا، داعيا العالم إلى أن يكون على أهبة الاستعداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد يبدأ في أي يوم.. واشنطن: على العالم أن يستعد لاجتياح أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد يبدأ في أي يوم.. واشنطن: على العالم أن يستعد لاجتياح أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).