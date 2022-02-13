2022/02/13 | 18:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصادف وجود مجموعة من رجال الإطفاء في ولاية ميسوري الأمريكية في المكان والوقت المناسبين عندما كان تدريبهم الروتيني المعتاد على وشك الختام قد تحول إلى مهمة إنقاذ جليدية لصبيين كانا يلعبان على جزء جليدي لبحيرة “كريف كور ليك” المتجمدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدريب روتيني لفريق إطفاء يتحول إلى عملية إنقاذ طفلين من الغرق في بحيرة متجمدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدريب روتيني لفريق إطفاء يتحول إلى عملية إنقاذ طفلين من الغرق في بحيرة متجمدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).