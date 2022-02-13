2022/02/13 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر من القوات الاستشارية للتحالف الدولي في أربيل ،اليوم الاحد، برصد طائرات مسيرة هددت القوات المتواجدة في عاصمة إقليم كردستان .

وفي حديث لعدد من الصحفيين ذكر المصدر، انه “في وقت متأخر من ليلة الأمس، رصدت أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية عددا من الطائرات المسيرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض، تطير غربًا، قادمة من منطقة الحدود الشرقية للعراق، وتم اسقاط واحدة من الطائرات ومازالة الجهود الاستخبارية مستمرة”.

واضاف انه “تم جلب الطائرة التي تم اسقاطها والآن في الحجز ليتم رفع البصمات والبحث والتحليل”.

‎واشار المصدر، الى انه “لن يتم التسامح مع الهجمات ضد المنشآت العراقية والشعب العراقي، ولن يتردد التحالف في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. التحالف الدولي يعلن تفاصيل التصدي لطائرات مسيّرة في أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. التحالف الدولي يعلن تفاصيل التصدي لطائرات مسيّرة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).