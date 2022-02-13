الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق

2022/02/13 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، المنتسب في الدفاع المدني المفوض (كاظم رحمة عذاب) الذي تمكن الأسبوع الماضي من إنقاذ طفلة بعمر ثلاث سنوات من حريق التهم منزل عائلتها في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، حيث بقيت عالقةً بمفردها في المنزل الذي التهمته النيران.

وأشاد الكاظمي بشجاعة منتسب الدفاع المدني البطل، وتمكنه من إنقاذ الطفلة التي تتمتع الآن بصحة جيدة ووجّه بتكريمه، وأثنى سيادته على جهود منتسبي الدفاع المدني وهم يؤدون واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية.

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