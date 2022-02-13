2022/02/13 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنذ العصور الوسطى، والناس يحتفلون بيوم 14 فبراير/شباط باعتباره يوم عيد الحب (عيد الفالنتاين)، ولكن في المقابل هناك بعض الدول في العالم يؤدي بك إهداء وردة أو ارتداء ملابس حمراء في هذا اليوم إلى عقوبات قد تصل إلى السجن.دول تمنع الاحتفال بعيد الحب: 1- إندونيسيا في إندونيسيا يعيش أكبر عدد من المسلمين في العالم، […]

ظهرت المقالة الاحتفال به قد يؤدي بك إلى السجن..



6 دول في العالم لا تحتفل بعيد الحبّ أولاً على ايرث نيوز.

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