الشرطة المجتمعية توقف عمليات ابتزاز إلكتروني في ثلاث محافظات

2022/02/13 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة المجتمعية، الاحد، إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.وقالت في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارزها في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت 3 حالات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق ثلاث فتيات في محافظات الديوانية وذي قار والأنبار”.وبينت أنها “اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، حيث جاءت …

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