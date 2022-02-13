بسبب انتهاك حقوق الانسان..المانيا تعتزم وقف صادرات الاسلحة الى السعودية ومصر

2022/02/13 | 19:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية ، الاحد، ان المانيا تعتزم وقف صادرات الاسلحة الى دول خارج الاتحاد الاوروبي وخصوصا السعودية ومصر نتيجة الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الانسان .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك قولها “إن معايير حقوق الإنسان ستلعب دورًا في قرار حكومتها […]

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