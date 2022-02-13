2022/02/13 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصناعة، اليوم الاحد، توقيع مذكرة للتعاون العلمي المشترك بين هيأة البحث والتطوير الصناعي وشركة أدوية سامراء، للإعتماد على قُدرات وطاقات الطرفين للتعاون في مجالات البحث العلمي.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “هيأة البحث والتطوير الصناعي مُتمثلةً بمُديرها العام أحمـد يونـس قاسـم والشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في […]

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