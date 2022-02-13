"بجامل ناس".. فضل شاكر يعود للمنافسة في الساحة الغنائية رسميًا بألبوم جديد

2022/02/13 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المطرب فضل شاكر، الأحد، أغنية "بجامل ناس"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، من إنتاج الشركة السعودية "روتانا"، التي استأنفت التعاون معه رسميًا مؤخرًا...

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