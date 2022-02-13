حرق صفحات القرآن.. فرجموه حتى الموت

2022/02/13 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قضية جديدة مرتبطة بالتجديف في البلاد، أعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، مقتل رجل مختل عقلياً، بعد تعرضه لرجم جماعي بالحجارة على أيدي حشد غاضب بتهمة حرق صفحات من القرآن.

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