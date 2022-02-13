شابة من ميسان تتحدى التقاليد وتفتح مطعماً للسمك المسكوف

2022/02/13 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانيتصوير: عبد الحسين بريسم في تجربة هي الأولى بمحافظة ميسان، افتتحت فتاة شابة مطعماً للسمك المسكوف والأكلات الشعبية والذي أثبت نجاحاً بعد تعاون وتشجيع من زوجها في تحد للتقاليد السائدة بالمحافظة.وقالت حوراء لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشواري بهذا العمل بدأ في البيت بمساعدة زوجي، ومن خلال مواقع التواصل عملت على توصيل ما يطلب مني الى العوائل الميسانية وهذا ما شجعني على فتح مطعمي الخاص والذي أثبت النجاح والقبول من العوائل"، مبينة أن "العمل تطور الان ليشمل اضافة الى السمك المسكوف اكلات أخرى مثل الدولمة والمقلوبة وغيرها من الاكلات المشهورة".وأضافت، "أنصح الشبان والشابات بالسعي الى إيجاد حياتهم العملية والمشاريع الخاصة والاعتماد على أنفسهم خاصة وأن هذا المشروع قد وفر فرص عمل للكثير من الشباب من أهالي المدينة".فيما أكد علي المالكي زوج حوراء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "في بداية عملنا تعرضنا الى معارضة الاهل والمعارف ولكن اصرارنا على النجاح أدى لتحول هذه المعارضة الى تشجيع لأن النجاح في العمل هو فخر للجميع"، مشيرا إلى "الان نمثل عنوانا للشباب في التصدي للعمل وعدم انتظر الدولة بتوفير فرص العمل".وتابع، "نحن الان نحصد ثمرة الصبر والتعب ونطمح الى مزيد من النجاح والتطور"، موضحا "وفرنا فرص عمل للنساء في ميسان من خلال فتح مشاغل للاكلات الشعبية مثل الكبة بأنواعها".

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