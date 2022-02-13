خبير: العراق يخسر 20 مليار دولار سنويا لهذا السبب

2022/02/13 | 19:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الأحد، عن خسائر بمليارات الدولارات جراء عدم تفعيل الجانب السياحي في البلاد، عازيا ذلك إلى 3 أسباب رئيسة.وقال محسن لوكالة / المعلومة /، إن “العراق يخسر حاليا من 15 الى 20 مليار دولار سنويا بسبب عدم تفعيل الجانب السياحي في البلاد بسبب المشكلات الكبيرة المتعلقة بالملف”.وأوضح […]

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