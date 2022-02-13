شركة فايزر الامريكية تتستر على الاثار الجانبية للقاحها “القاتل”

2022/02/13 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج، الاحد، ان شركة فايزر الامريكية تلقت أكثر من 1200 تقرير عن الوفيات التي يشار الى أنها ناجمة عن اللقاح وعشرات الآلاف من الأحداث السلبية المبلغ عنها، بما في ذلك 23 حالة إجهاض تلقائي من أصل 270 حالة حمل وأكثر من 2000 تقرير عن اضطرابات في القلب.[…]

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