حملة لرفع التجاوزات عن محرمات السكك في منطقة الحلة

2022/02/13 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظمت لجنة التجاوزات في وزارة النقل/الشركة العامة لسكك حديد العراق، اليوم الاحد، حملة لرفع محرمات السكك في منطقة الحلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “اللجنة نظمت حملة في منطقة سكك الحلة في جميع كوادرها حملة مكثفة لرفع التجاوزات عن محرمات السكة ضمن محيط المنطقة بمساهمة آليات بلدية الحلة ومساعدة […]

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