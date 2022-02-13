التحالف الدولي: طائرات مسيّرة انطلقت من حدود العراق الشرقية لضرب أربيل

2022/02/13 | 19:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت التحالف الدولي في العراق، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة حاولت استهداف قواته في أربيل.

وذكر بيان للتحالف، إنّ "أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية رصدت، في وقت متأخر من ليلة أمس، عددًا من الطائرات المسيرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض، تطير غربًا قادمة من منطقة الحدود الشرقية للعراق".

وأضاف البيان، أنّ "طائرة واحدة جرى إسقاطها، وما زالت الجهود الاستخبارية مستمرة"، مشيرًا إلى "جلب الطائرة التي تم إسقاطها إلى الحجز ليتم رفع البصمات والبحث والتحليل".

وشدد البيان، أنّ "التحالف لن يتسامح مع الهجمات ضد المنشآت العراقية والشعب العراقي، ولن يتردد في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد".

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