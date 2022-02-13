2022/02/13 | 19:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت فرق الإطفاء في الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، من إخماد حريق شب بأحد الدور السكنية وسط البصرة .وقال المدير العام للشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي إن “ملاكات قسم السلامة والإطفاء شاركت في اخماد الحريق الذي داهم منزلاً بحي البلم في منطقة 5 ميل وسط المحافظة “، مبيناً أن “لا خسائر في […]

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