تحذير من تفش قاس للإنفلونزا حول العالم

2022/02/13 | 19:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبراء الصحة من أن ذروة موسم الإنفلونزا ربما كُبحت “بشكل مصطنع” بسبب تدابير الحد من الوباء، ما يزيد احتمال حدوث ارتفاع نادر في الإصابات خلال ربيع أو صيف هذا العام.كان موسم الأنفلونزا 2020-21 معتدلا بشكل استثنائي في معظم أنحاء العالم، حيث أدى الحد من الاختلاط الاجتماعي بسبب قيود فيروس كورونا إلى […]

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