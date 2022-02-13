ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الأخير - عبد الحسين سلمان

2022/02/13 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان الخرافات و الأساطير إن هدف هذه المجموعة من المقالات هو التشكيك في "الحكمة السائدة" عن ماركس وتشجيع قراءة جديدة ونقدية لحياة ماركس وعمله .



إذا تم تحفيز أي شخص للعودة إلى قراءة ماركس لمعرفة ما إذا كان فهم ماركس فهماً صحيحاً .



لقدكان ماركس عبقريًا ، لكنه لم يكن نبيًا .



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المادية الديالكتيكية.إن الأب الروحي لكل الأساطير حول كارل ماركس هو مصطلح "المادية الديالكتيكية" ......





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