ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الأخير - عبد الحسين سلمان



ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الأخير - عبد الحسين سلمان
2022/02/13 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان الخرافات و الأساطير إن هدف هذه المجموعة من المقالات هو التشكيك في "الحكمة السائدة" عن ماركس وتشجيع قراءة جديدة ونقدية لحياة ماركس وعمله .

إذا تم تحفيز أي شخص للعودة إلى قراءة ماركس لمعرفة ما إذا كان فهم ماركس فهماً صحيحاً .

لقدكان ماركس عبقريًا ، لكنه لم يكن نبيًا .

1.

المادية الديالكتيكية.إن الأب الروحي لكل الأساطير حول كارل ماركس هو مصطلح "المادية الديالكتيكية" ......

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